Коллекционер из Приютного

Кто-то коллекционирует марки, либо монеты, а житель села Приютное Александр Ковалев более десяти лет собирает раритетные телефоны. Все они до сих пор в рабочем состоянии. В республике он считается крупным коллекционером, хотя его экспонаты умещаются на нескольких полках. Среди экземпляров – есть настолько редкие, что вызывает сомнение, существовали ли они на самом деле.



Телефон – коммутатор. Или - «Секретарь». Использовался в райкомах и облисполкомах прошлого столетия. Рассчитан - на 6 номеров. С него все и началось. Собирать коллекцию инженер Александр Ковалев начал давно. Сейчас у него 24 экземпляра. Все в рабочем состоянии. А обычные полки превратились в настоящий музей.



Среди его телефонной коллекции можно встретить по-настоящему раритетные экспонаты. Вот, например, этот аппарат предназначен для обеспечения связи в военно-полевых условиях. Дата выпуска - 40-е годы прошлого столетия.



Голос заслуженного диктора Советского Союза Юрия Левитана инженер Ковалев записал на плеер и вмонтировал. Но не исключено, что через этот телефонный аппарат, когда то передавали и секретные документы. А как атрибут стиля – этот аппарат 50-го года выпуска. На диске не только цифры. Разумеется, отправлять сообщения тогда было невозможно, но номер состоял еще и из 10 букв. Сделано это было для удобства, так как считалось, что семизначный номер сложнее запомнить. Эту систему заимствовали из Америки.



В коллекции - телефоны из Риги, Чехословакии, Германии. Есть судовые и химостойкие. Вот этот - 1966 года выпуска использовался во взрывоопасных зонах. Полностью цельнометаллический.



Ассортимент трубок включает в себя даже аппараты советских вождей. «Кремлевская вертушка» - по мнению самого раритетного ценителя - редкая модель. Это телефон специальной связи с защитой от прослушивания.



И на этом Александр Ковалев останавливаться не намерен. Говорит, что это не просто вещи, а история, которую важно сохранить для подрастающего поколения. Увидеть воочию редкую коллекцию зачастую приходят и школьники.



Сам Александр Ковалев, сегодня как многие пользуется сотовой связью. Но любитель ретро телефонов уверен, что когда-нибудь и нынешние айфоны, как и любой из его экспонатов, станет всего лишь коллекционным объектом.

Кто-то коллекционирует марки, либо монеты, а житель села Приютное Александр Ковалев более десяти лет собирает раритетные телефоны. Все они до сих пор в рабочем состоянии. В республике он считается крупным коллекционером, хотя его экспонаты умещаются на нескольких полках. Среди экземпляров – есть настолько редкие, что вызывает сомнение, существовали ли они на самом деле.Телефон – коммутатор. Или - «Секретарь». Использовался в райкомах и облисполкомах прошлого столетия. Рассчитан - на 6 номеров. С него все и началось. Собирать коллекцию инженер Александр Ковалев начал давно. Сейчас у него 24 экземпляра. Все в рабочем состоянии. А обычные полки превратились в настоящий музей.Среди его телефонной коллекции можно встретить по-настоящему раритетные экспонаты. Вот, например, этот аппарат предназначен для обеспечения связи в военно-полевых условиях. Дата выпуска - 40-е годы прошлого столетия.Голос заслуженного диктора Советского Союза Юрия Левитана инженер Ковалев записал на плеер и вмонтировал. Но не исключено, что через этот телефонный аппарат, когда то передавали и секретные документы. А как атрибут стиля – этот аппарат 50-го года выпуска. На диске не только цифры. Разумеется, отправлять сообщения тогда было невозможно, но номер состоял еще и из 10 букв. Сделано это было для удобства, так как считалось, что семизначный номер сложнее запомнить. Эту систему заимствовали из Америки.В коллекции - телефоны из Риги, Чехословакии, Германии. Есть судовые и химостойкие. Вот этот - 1966 года выпуска использовался во взрывоопасных зонах. Полностью цельнометаллический.Ассортимент трубок включает в себя даже аппараты советских вождей. «Кремлевская вертушка» - по мнению самого раритетного ценителя - редкая модель. Это телефон специальной связи с защитой от прослушивания.И на этом Александр Ковалев останавливаться не намерен. Говорит, что это не просто вещи, а история, которую важно сохранить для подрастающего поколения. Увидеть воочию редкую коллекцию зачастую приходят и школьники.Сам Александр Ковалев, сегодня как многие пользуется сотовой связью. Но любитель ретро телефонов уверен, что когда-нибудь и нынешние айфоны, как и любой из его экспонатов, станет всего лишь коллекционным объектом.



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