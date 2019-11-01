В Элисте проходит туристско-краеведческая конференция

Продолжается республиканская конференция туристско-краеведческого движения «Бичкн Торскм». Сейчас школьники работают по секциям, а их в этом году 20 – история образования, этнография, культура и фольклор родного края, археология, природное наследие.



Как отметили организаторы, юные исследователи демонстрируют хорошие знания. Всего представлено 185 работ. Цель конференции – патриотическое, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения с помощью исследовательской и экскурсионной работы. Победители представят свои работы на Всероссийской конференции «Отечество». Продолжается республиканская конференция туристско-краеведческого движения «Бичкн Торскм». Сейчас школьники работают по секциям, а их в этом году 20 – история образования, этнография, культура и фольклор родного края, археология, природное наследие.Как отметили организаторы, юные исследователи демонстрируют хорошие знания. Всего представлено 185 работ. Цель конференции – патриотическое, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения с помощью исследовательской и экскурсионной работы. Победители представят свои работы на Всероссийской конференции «Отечество».



Смотреть полный выпуск новостей



