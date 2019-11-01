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Вчера, 12:47

В Элисте проходит туристско-краеведческая конференция


Продолжается республиканская конференция туристско-краеведческого движения «Бичкн Торскм». Сейчас школьники работают по секциям, а их в этом году 20 – история образования, этнография, культура и фольклор родного края, археология, природное наследие.

Как отметили организаторы, юные исследователи демонстрируют хорошие знания. Всего представлено 185 работ. Цель конференции – патриотическое, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения с помощью исследовательской и экскурсионной работы. Победители представят свои работы на Всероссийской конференции «Отечество».



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