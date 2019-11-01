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Вчера, 18:13

В Калмыкии изменятся тарифы ЖКХ


В Калмыкии в 2020 году изменятся тарифы ЖКХ. На сайте правительства России опубликовали соответствующее распоряжение. Так, в регионе плата за коммунальные услуги вырастет на 3,6%.

Между тем, в соседних Чечне и Дагестане ожидается самое большое повышение. Там за ЖКУ местным жителям придется платить соответственно на 6,5% и 5,2 % больше.

Самый маленький рост «коммуналки» ожидает жителей Ненецкого автономного округа – всего на 2,4%. Цифра по российской столице – около 5%, в Подмосковье – 4,1%. Индексация произойдет во втором полугодии.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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