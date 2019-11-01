В Калмыкии изменятся тарифы ЖКХ

В Калмыкии в 2020 году изменятся тарифы ЖКХ. На сайте правительства России опубликовали соответствующее распоряжение. Так, в регионе плата за коммунальные услуги вырастет на 3,6%.



Между тем, в соседних Чечне и Дагестане ожидается самое большое повышение. Там за ЖКУ местным жителям придется платить соответственно на 6,5% и 5,2 % больше.



Самый маленький рост «коммуналки» ожидает жителей Ненецкого автономного округа – всего на 2,4%. Цифра по российской столице – около 5%, в Подмосковье – 4,1%. Индексация произойдет во втором полугодии. В Калмыкии в 2020 году изменятся тарифы ЖКХ. На сайте правительства России опубликовали соответствующее распоряжение. Так, в регионе плата за коммунальные услуги вырастет на 3,6%.Между тем, в соседних Чечне и Дагестане ожидается самое большое повышение. Там за ЖКУ местным жителям придется платить соответственно на 6,5% и 5,2 % больше.Самый маленький рост «коммуналки» ожидает жителей Ненецкого автономного округа – всего на 2,4%. Цифра по российской столице – около 5%, в Подмосковье – 4,1%. Индексация произойдет во втором полугодии.



Смотреть полный выпуск новостей



