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Вчера, 18:10

В Калмыкии стартует проект «Информационная инфраструктура»


204 миллионов рублей направят на проект «Информационная инфраструктура», реализация которого уже начата в рамках национальной программы. Об этом сегодня рассказал журналистам министр цифрового развития Алексей Этеев.

К широкополосному интернету подключено 95 социально-значимых объектов. Еще 365 - значатся в планах двух последующих лет.

Кроме того, ведомство решает другие актуальные задачи, реализуя еще несколько проектов в рамках той же национальной программы, рассчитанной до 2024 года.

Это информационная безопасность, госуправление, кадры. Ведомство работает в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными службами и ведомствами региона.



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