Сегодня по поручению Президента глава республики Бату Хасиков провел прием граждан. Жительница поселка Молодежный Яшкульского района, от имени сельчан обратилась с просьбой, оказать содействие в проведении капитального ремонта школьного спортзала. Как пояснил Хасиков, этот вопрос уже находится на контроле.



Министерство образования включило объект в одну их федеральных программ, в рамках которой на реконструкцию будут выделены средства – более 2 миллионов 700 тысяч рублей.



Положительно решен вопрос и жительницы Элисты. Дело в том, что по улице Тенгрин Уйдл постоянно происходит прорыв водопровода. По данным городской администрации за 9 месяцев произошло 59 аварий.



По словам исполняющего обязанности главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова, в рамках плана стратегического развития степной столицы было принято решение провести замену пятисот метров водопровода.



Для этого необходимо 10 миллионов рублей, 5 миллионов уже выделены из муниципальной казны. Как пояснил глава республики, правительство окажет финансовую помощь, ведь главное до начала холодов устранить проблему. Сегодня по поручению Президента глава республики Бату Хасиков провел прием граждан. Жительница поселка Молодежный Яшкульского района, от имени сельчан обратилась с просьбой, оказать содействие в проведении капитального ремонта школьного спортзала. Как пояснил Хасиков, этот вопрос уже находится на контроле.Министерство образования включило объект в одну их федеральных программ, в рамках которой на реконструкцию будут выделены средства – более 2 миллионов 700 тысяч рублей.Положительно решен вопрос и жительницы Элисты. Дело в том, что по улице Тенгрин Уйдл постоянно происходит прорыв водопровода. По данным городской администрации за 9 месяцев произошло 59 аварий.По словам исполняющего обязанности главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова, в рамках плана стратегического развития степной столицы было принято решение провести замену пятисот метров водопровода.Для этого необходимо 10 миллионов рублей, 5 миллионов уже выделены из муниципальной казны. Как пояснил глава республики, правительство окажет финансовую помощь, ведь главное до начала холодов устранить проблему.



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