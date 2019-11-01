ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 18:03

Бату Хасиков провел прием граждан


Сегодня по поручению Президента глава республики Бату Хасиков провел прием граждан. Жительница поселка Молодежный Яшкульского района, от имени сельчан обратилась с просьбой, оказать содействие в проведении капитального ремонта школьного спортзала. Как пояснил Хасиков, этот вопрос уже находится на контроле.

Министерство образования включило объект в одну их федеральных программ, в рамках которой на реконструкцию будут выделены средства – более 2 миллионов 700 тысяч рублей.

Положительно решен вопрос и жительницы Элисты. Дело в том, что по улице Тенгрин Уйдл постоянно происходит прорыв водопровода. По данным городской администрации за 9 месяцев произошло 59 аварий.

По словам исполняющего обязанности главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова, в рамках плана стратегического развития степной столицы было принято решение провести замену пятисот метров водопровода.

Для этого необходимо 10 миллионов рублей, 5 миллионов уже выделены из муниципальной казны. Как пояснил глава республики, правительство окажет финансовую помощь, ведь главное до начала холодов устранить проблему.



Другие новости по теме:

  • Бату Хасиков провел прием граждан
  • Бату Хасиков провёл встречу с организаторами митингов
  • Бату Хасиков провел совещание
  • Бату Хасиков встретился с мэром Москвы
  • Бату Хасиков посетил поселок Шатта
  • Бату Хасиков посетил Октябрьский район
  • Бату Хасиков провел координационноое совещание
  • Глава региона Алексей Орлов провел личный прием граждан
  • Обращения граждан на личном контроле главы республики
  • Сенатор Бату Хасиков провел прием граждан

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34