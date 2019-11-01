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Вчера, 17:59

В Элисте ведется ремонт водопроводных труб


А в Элисте сразу на шести объектах ведется устранение прорыва водопроводных труб. Сотрудники водоканала уже приступили к ликвидации аварий по улицам Пюрбеева, Деликова, Победы, Ипподромной, Эрендженова и в 7 микрорайоне.

И сегодня еще один прорыв произошел в центре города. Причина – износ коммуникаций. ЧП произошло рано утром в районе центрального рынка.

Для устранения происшествия было приостановлено водоснабжение ряда жилых объектов и организаций. Однако, добраться до участка аварии спецслужбы так и не смогли из-за огромного скопления легковых автомашин.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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