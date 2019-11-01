В Элисте ведется ремонт водопроводных труб

А в Элисте сразу на шести объектах ведется устранение прорыва водопроводных труб. Сотрудники водоканала уже приступили к ликвидации аварий по улицам Пюрбеева, Деликова, Победы, Ипподромной, Эрендженова и в 7 микрорайоне.



И сегодня еще один прорыв произошел в центре города. Причина – износ коммуникаций. ЧП произошло рано утром в районе центрального рынка.



Для устранения происшествия было приостановлено водоснабжение ряда жилых объектов и организаций. Однако, добраться до участка аварии спецслужбы так и не смогли из-за огромного скопления легковых автомашин. А в Элисте сразу на шести объектах ведется устранение прорыва водопроводных труб. Сотрудники водоканала уже приступили к ликвидации аварий по улицам Пюрбеева, Деликова, Победы, Ипподромной, Эрендженова и в 7 микрорайоне.И сегодня еще один прорыв произошел в центре города. Причина – износ коммуникаций. ЧП произошло рано утром в районе центрального рынка.Для устранения происшествия было приостановлено водоснабжение ряда жилых объектов и организаций. Однако, добраться до участка аварии спецслужбы так и не смогли из-за огромного скопления легковых автомашин.



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