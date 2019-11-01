Прокуратурой Калмыкии выявлен виновник аварии

Прокуратурой республики выявлен виновник аварии на газопроводе в Кетченеровском районе. Установлено, что предприниматель, проводивший земляные работы по прокладке кабеля волоконно-оптической связи, не согласовал свои действия с администрацией РМО и СМО, а также с газовой компанией.



В результате чего был повреждён межпоселковый газопровод высокого давления. И как следствие, без отопления и газа остались около семи тысяч человек. Вопрос был взят главой Калмыкии на личный контроль, в настоящее время авария устранена, подача голубого топлива восстановлена. Прокуратурой республики выявлен виновник аварии на газопроводе в Кетченеровском районе. Установлено, что предприниматель, проводивший земляные работы по прокладке кабеля волоконно-оптической связи, не согласовал свои действия с администрацией РМО и СМО, а также с газовой компанией.В результате чего был повреждён межпоселковый газопровод высокого давления. И как следствие, без отопления и газа остались около семи тысяч человек. Вопрос был взят главой Калмыкии на личный контроль, в настоящее время авария устранена, подача голубого топлива восстановлена.



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