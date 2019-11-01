В Центральном хуруле можно созерцать мандалу Манджушри

В Центральном хуруле до 10 ноября можно созерцать творение священнослужителей монастыря Дрепунг Гоманг. Сегодня храм переполнен. Мандала Манджушри дарит каждому столько благословений, сколько песчинок в ее узорах.



Верующие выражают знаки почтения, совершают перед ней простирание, делают подношение и обходят вокруг по часовой стрелке. Говорят, жалко расставаться с такой красотой, в которой кроется глубокий смысл, проповедуемое буддистами учение об условности, непостоянстве всего сущего. В Центральном хуруле до 10 ноября можно созерцать творение священнослужителей монастыря Дрепунг Гоманг. Сегодня храм переполнен. Мандала Манджушри дарит каждому столько благословений, сколько песчинок в ее узорах.Верующие выражают знаки почтения, совершают перед ней простирание, делают подношение и обходят вокруг по часовой стрелке. Говорят, жалко расставаться с такой красотой, в которой кроется глубокий смысл, проповедуемое буддистами учение об условности, непостоянстве всего сущего.



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