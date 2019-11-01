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Вчера, 15:01

В Элисте состоялось заседание межрелигиозного совета


Традиционные ценности: залог мира и согласия в обществе. Сегодня в Казанском кафедральном соборе состоялось расширенное заседание межрелигиозного совета ко Дню народного единства. Участие приняли глава региона, все общины Калмыкии и руководители СМИ.

Говорили об отражении ценностей в информационном пространстве. Был продемонстрирован видеоролик, в котором духовные лидеры говорили о мире и согласии. Главная цель донести до подрастающего поколения мысль, что все должны уважительно относиться друг к другу.

Бату Хасиков отметил, что миссия совета, который поднимает вопросы укрепления межнационального и межрелигиозного мира, очень важна. ГТРК «Калмыкия» была удостоена благодарности за многолетнее сотрудничество.

Также подвели итоги конкурса «Вместе с Верой и Любовью». Награды получили не только профессиональные журналисты, но и те, кто только начинает свой путь – студенты КалмГУ. Им вручили благодарности глава Калмыкии и подарки.



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