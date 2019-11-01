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Вчера, 12:36

Известны победители конкурса исследователей окружающей среды


Стали известны победители республиканского конкурса юных исследователей окружающей среды. Высокий уровень подготовки подтвердили учащиеся образовательных учреждений Черноземельского, Целинного, Юстинского, Ики-Бурульского, Лаганского районов и Элистинского лицея.

Некоторые из них уже становились призерами всероссийских конференций юных экологов. Ежегодно мероприятие проводится для того, чтобы как можно больше детей вовлечь в инновационную и исследовательскую деятельность. В этом году жюри рассмотрело почти 6 десятков работ.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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