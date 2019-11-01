Известны победители конкурса исследователей окружающей среды

Стали известны победители республиканского конкурса юных исследователей окружающей среды. Высокий уровень подготовки подтвердили учащиеся образовательных учреждений Черноземельского, Целинного, Юстинского, Ики-Бурульского, Лаганского районов и Элистинского лицея.



Некоторые из них уже становились призерами всероссийских конференций юных экологов. Ежегодно мероприятие проводится для того, чтобы как можно больше детей вовлечь в инновационную и исследовательскую деятельность. В этом году жюри рассмотрело почти 6 десятков работ. Стали известны победители республиканского конкурса юных исследователей окружающей среды. Высокий уровень подготовки подтвердили учащиеся образовательных учреждений Черноземельского, Целинного, Юстинского, Ики-Бурульского, Лаганского районов и Элистинского лицея.Некоторые из них уже становились призерами всероссийских конференций юных экологов. Ежегодно мероприятие проводится для того, чтобы как можно больше детей вовлечь в инновационную и исследовательскую деятельность. В этом году жюри рассмотрело почти 6 десятков работ.



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