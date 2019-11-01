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Вчера, 20:08

В Элисте отметят День народного единства


В рамках празднования Дня народного единства в Элисте 3 и 4 ноября состоится ряд мероприятий. Так, уже завтра в полдень в парке культуры и отдыха «Дружба» состоится городской фестиваль «Урбан», где в баттле сойдутся танцевальные коллективы. Параллельно на разных площадках будут проходить спортивные состязания и конкурсы. Далее программу продолжит концерт художественной самодеятельности и ретро-дискотека.

А 4 ноября в 13 часов местом единения народов, проживающих в степной столице, станет площадь Победы. Здесь будет организован большой праздник, в рамках которого пройдут выставка-продажа сувенирной продукции, национальные игры. А в 16 часов горожан и гостей Элисты поздравят звезды российской эстрады DinoMC и рэпер Батишта. Все желающие также смогут согреться горячим чаем и ароматными борцогами.



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