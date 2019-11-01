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Сегодня, 17:56

В Элисте открылся центр поддержки добровольчества


Сегодня в Элисте открылся Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества. Это структурное подразделение «Республиканского центра молодёжи».

Калмыкия по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» в 2018 году вошла в число 26 субъектов – победителей и получила субсидию из федерального бюджета в 2 миллиона рублей на реализацию республиканского проекта «Социальная активность».

В рамках нацпроекта «Образование» будет положено начало развитию инфраструктуры добровольчества в текущем году. А в следующем - сумма будет удвоена.

Наиболее успешные волонтёрские практики в республике сегодня же получили оргтехнику для формирования материально-технической базы.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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