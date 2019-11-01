В Элисте прошла проверка ветеринарного надзора

Инспекторы ветеринарного надзора провели сегодня рейды по местам несанкционированной торговли мясной продукции. Был выявлен ряд нарушений. Недобросовестных продавцов привлекли к административной ответственности.



В основном, за отсутствие сопроводительных документов. Как отмечают специалисты, в результате проверок мест незаконной реализации становится меньше, но лишь на время.



Раннее утро. На одной из улиц Элисты идет активная торговля мясной продукцией. Прилавком служат ящики, кузов или капот машины.



Потенциальных покупателей не смущает отсутствие документов на товар. Как только появились люди в форме, за считанные минуты мини-рынок закрывается. Все разбегаются.



Как поясняют государственные инспекторы управления ветеринарии, регулярные рейды проводятся с целью пресечения несанкционированной торговли продукцией животноводства.



Ведь большинство частников продают мясо вне территории рынка из-за отсутствия разрешительной документации. За девять месяцев года общая сумма штрафов составила сто пятнадцать тысяч рублей.



Торговцев не пугают ни рейды, ни административные штрафы. Тем более, что они осведомлены о наказании и штрафах. Но предпочитают под любым предлогом обходить закон.



Мингиян Бовалдыков, говорит, что пытался трудоустроиться по профессии, но маленькой зарплаты категорически не хватает, чтобы содержать шестерых детей.



В Элисте работают одиннадцать ярморочных площадок. На их территории вести торговлю в соответствии с нормами и требованиями может любой гражданин. Для этого необходимо просто составить соответствующий договор и оплатить аренду.



Не соблюдаются и элементарные санитарные нормы. Тотальный ветеринарный контроль ведется и за перевозчиками животных. Через Калмыкию пролегает путь на крупные сельскохозяйственные рынки Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии.



За девять месяцев были привлечены к административной ответственности сто водителей, сумма штрафов сто сорок тысяч рублей. Все нарушители везли скот без сопроводительных документов.



Но и сами покупатели, похоже, относятся к проблеме без должного внимания. Зачастую, люди готовы приобретать дешевое мясо сомнительного качества, что называется из-под полы.



Чтобы не навредить здоровью людей и обезопасить себя перед законом, специалисты советуют продавцам обращаться в убойные пункты. Там где мясо проверят и поставят соответствующее знак. Инспекторы ветеринарного надзора провели сегодня рейды по местам несанкционированной торговли мясной продукции. Был выявлен ряд нарушений. Недобросовестных продавцов привлекли к административной ответственности.В основном, за отсутствие сопроводительных документов. Как отмечают специалисты, в результате проверок мест незаконной реализации становится меньше, но лишь на время.Раннее утро. На одной из улиц Элисты идет активная торговля мясной продукцией. Прилавком служат ящики, кузов или капот машины.Потенциальных покупателей не смущает отсутствие документов на товар. Как только появились люди в форме, за считанные минуты мини-рынок закрывается. Все разбегаются.Как поясняют государственные инспекторы управления ветеринарии, регулярные рейды проводятся с целью пресечения несанкционированной торговли продукцией животноводства.Ведь большинство частников продают мясо вне территории рынка из-за отсутствия разрешительной документации. За девять месяцев года общая сумма штрафов составила сто пятнадцать тысяч рублей.Торговцев не пугают ни рейды, ни административные штрафы. Тем более, что они осведомлены о наказании и штрафах. Но предпочитают под любым предлогом обходить закон.Мингиян Бовалдыков, говорит, что пытался трудоустроиться по профессии, но маленькой зарплаты категорически не хватает, чтобы содержать шестерых детей.В Элисте работают одиннадцать ярморочных площадок. На их территории вести торговлю в соответствии с нормами и требованиями может любой гражданин. Для этого необходимо просто составить соответствующий договор и оплатить аренду.Не соблюдаются и элементарные санитарные нормы. Тотальный ветеринарный контроль ведется и за перевозчиками животных. Через Калмыкию пролегает путь на крупные сельскохозяйственные рынки Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии.За девять месяцев были привлечены к административной ответственности сто водителей, сумма штрафов сто сорок тысяч рублей. Все нарушители везли скот без сопроводительных документов.Но и сами покупатели, похоже, относятся к проблеме без должного внимания. Зачастую, люди готовы приобретать дешевое мясо сомнительного качества, что называется из-под полы.Чтобы не навредить здоровью людей и обезопасить себя перед законом, специалисты советуют продавцам обращаться в убойные пункты. Там где мясо проверят и поставят соответствующее знак.



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