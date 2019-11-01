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Сегодня, 16:24

Стартует конкурс для школьников «Чистый взгляд»


С сегодняшнего дня стартует конкурс для школьников «Чистый взгляд» компании «Лукойл». К участию приглашаются ученики с 1 по 5 классы. Принимаются иллюстрированные мини-сочинения, то есть рисунки с небольшим пояснительным текстом на русском языке и переводом на калмыцкий.

Тематика работ – «Природа родной степи» цветными красками, карандашами или фломастерами. Предварительный отбор проходит в школах. Победитель в каждой из них – сможет поехать на лукойловскую елку 22 декабря.



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