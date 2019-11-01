Профессиональный балетмейстер, с именем которого связано становление и расцвет калмыцкой хореографии, Петр Надбитов отмечает сегодня свой день рождения. Маэстро танца исполнился 81 год.



Несмотря на почтенный возраст, он продолжает радовать своих поклонников новыми проектами, зажигает новые огни на творческом небосклоне. Петр Тимофеевич - бессменный руководитель прославленного коллектива «Ойраты».



Заслуженный деятель искусств России, лауреат государственной премии Калмыцкой АССР имени Городовикова, кавалер ордена Дружбы, Герой Калмыкии. Регалий, заслуг и наград этого человека не перечесть.



Более 60 лет он отдал любимому хореографическому искусству. Профессиональный балетмейстер, с именем которого связано становление и расцвет калмыцкой хореографии, Петр Надбитов отмечает сегодня свой день рождения. Маэстро танца исполнился 81 год.Несмотря на почтенный возраст, он продолжает радовать своих поклонников новыми проектами, зажигает новые огни на творческом небосклоне. Петр Тимофеевич - бессменный руководитель прославленного коллектива «Ойраты».Заслуженный деятель искусств России, лауреат государственной премии Калмыцкой АССР имени Городовикова, кавалер ордена Дружбы, Герой Калмыкии. Регалий, заслуг и наград этого человека не перечесть.Более 60 лет он отдал любимому хореографическому искусству.



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