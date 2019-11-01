Профессиональный праздник отмечают судебные приставы

В Управлении федеральной службы судебных приставов по Калмыкии сегодня состоялось торжественное собрание по случаю профессионального праздника. Как отметил заместитель руководителя ведомства Бадма Малзанов, ответственным отношением к делу, вниманием к проблемам каждого человека, сотрудники добивались профессионального исполнения своих обязанностей.



Как итог, за 9 месяцев текущего года завершено более 65 % исполнительных производств, взыскано в общей сложности 900 миллионов рублей. Это и налоги, и задолженности по зарплате и кредиту, административные штрафы и так далее.



Коллективу службы адресовали свои поздравления также представители государственных органов власти и правоохранительных служб.



А еще состоялась церемония награждения. Лучшим работникам управления были вручены ведомственные грамоты и медали. В Управлении федеральной службы судебных приставов по Калмыкии сегодня состоялось торжественное собрание по случаю профессионального праздника. Как отметил заместитель руководителя ведомства Бадма Малзанов, ответственным отношением к делу, вниманием к проблемам каждого человека, сотрудники добивались профессионального исполнения своих обязанностей.Как итог, за 9 месяцев текущего года завершено более 65 % исполнительных производств, взыскано в общей сложности 900 миллионов рублей. Это и налоги, и задолженности по зарплате и кредиту, административные штрафы и так далее.Коллективу службы адресовали свои поздравления также представители государственных органов власти и правоохранительных служб.А еще состоялась церемония награждения. Лучшим работникам управления были вручены ведомственные грамоты и медали.



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