В Калмыкии изменен график доставки пенсий за ноябрь. В связи с Днем народного единства выплата почтовой связью будет производиться по следующему расписанию: сегодня - за 3 ноября, завтра - за 4 ноября, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Калмыкии.



Со вторника график будет обычным. Порядок же доставки пенсий и других социальных выплат через кредитные организации не меняется. В Калмыкии изменен график доставки пенсий за ноябрь. В связи с Днем народного единства выплата почтовой связью будет производиться по следующему расписанию: сегодня - за 3 ноября, завтра - за 4 ноября, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Калмыкии.Со вторника график будет обычным. Порядок же доставки пенсий и других социальных выплат через кредитные организации не меняется.



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