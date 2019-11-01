Соцработников Калмыкии обучают системе долговременного ухода. В Элисте завершился первый этап обучения и подготовки перехода к ней. Пока проект в России реализуется пилотно. И является частью реализации подпрограммы «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография».



На повышение квалификации работников учреждений социального обслуживания будут выделены средства из республиканского бюджета.



Проект стартовал летом прошлого года в шести регионах России: Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях. Сегодня к нему присоединилась Калмыкия.



Обучение это первый этап. Все 57 человек, и руководители, и рядовые сотрудники, проходили специальную подготовку в Элистинском доме-интернате для престарелых и инвалидов.



За 10 дней научились правильно укладывать пациента, кормить, проводить гигиенические процедуры. А для закрепления полученных навыков, для участников организовали практический экзамен.



Они же выступили в роли подопечных. Майя Дорджиева и Булгун Мухлаева из Ики-Бурульского района много лет работают в этой сфере. Но и для них испытания оказались непростыми.



Главный принцип новой системы - сохранять достоинство человека, зависящего от помощи других людей, рассказывает Татьяна Лучина – соцработник из Приютненского центра.



На ее введении пять подопечных. Говорит, что даже ей – сотруднику с 20-летним стажем – курсы дали очень многое. Некоторые технические приемы, призванные снизить нагрузку и на самих ухаживающих, возьму на вооружение, говорит она.



Обучение проводили советник председателя Российского красного креста Рамаз Ахметели и Ирина Кашлач, тренер по специальной программе организации, уделяющей внимание качеству ухода за людьми с дефицитом самообслуживания.



Прежде чем менять систему, необходимо понять, как она работает сейчас, говорит Ахметели. Благодаря реализации этого проекта все регионы обратили внимание на профессиональную подготовку кадров.



Система долговременного ухода в России реализуется пока только в пилотном режиме. Но к 2022 году все учреждения должны внедрить ее в процесс.



Кроме того, городские профильные учреждения будут обеспечены абсорбирующим бельем и средствами по уходу за маломобильными гражданами.



Это помощь компании, которая предоставляет стационарное медико-социальное обслуживание и услуги по уходу за пожилыми людьми. Руководит ею Рамаз Ахметели. Соцработников Калмыкии обучают системе долговременного ухода. В Элисте завершился первый этап обучения и подготовки перехода к ней. Пока проект в России реализуется пилотно. И является частью реализации подпрограммы «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Демография».На повышение квалификации работников учреждений социального обслуживания будут выделены средства из республиканского бюджета.Проект стартовал летом прошлого года в шести регионах России: Волгоградской, Костромской, Новгородской, Псковской, Рязанской и Тульской областях. Сегодня к нему присоединилась Калмыкия.Обучение это первый этап. Все 57 человек, и руководители, и рядовые сотрудники, проходили специальную подготовку в Элистинском доме-интернате для престарелых и инвалидов.За 10 дней научились правильно укладывать пациента, кормить, проводить гигиенические процедуры. А для закрепления полученных навыков, для участников организовали практический экзамен.Они же выступили в роли подопечных. Майя Дорджиева и Булгун Мухлаева из Ики-Бурульского района много лет работают в этой сфере. Но и для них испытания оказались непростыми.Главный принцип новой системы - сохранять достоинство человека, зависящего от помощи других людей, рассказывает Татьяна Лучина – соцработник из Приютненского центра.На ее введении пять подопечных. Говорит, что даже ей – сотруднику с 20-летним стажем – курсы дали очень многое. Некоторые технические приемы, призванные снизить нагрузку и на самих ухаживающих, возьму на вооружение, говорит она.Обучение проводили советник председателя Российского красного креста Рамаз Ахметели и Ирина Кашлач, тренер по специальной программе организации, уделяющей внимание качеству ухода за людьми с дефицитом самообслуживания.Прежде чем менять систему, необходимо понять, как она работает сейчас, говорит Ахметели. Благодаря реализации этого проекта все регионы обратили внимание на профессиональную подготовку кадров.Система долговременного ухода в России реализуется пока только в пилотном режиме. Но к 2022 году все учреждения должны внедрить ее в процесс.Кроме того, городские профильные учреждения будут обеспечены абсорбирующим бельем и средствами по уходу за маломобильными гражданами.Это помощь компании, которая предоставляет стационарное медико-социальное обслуживание и услуги по уходу за пожилыми людьми. Руководит ею Рамаз Ахметели.



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