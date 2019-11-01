В Элисте состоялось открытие школы профсоюзных активов

В Элисте состоялось торжественное открытие школы профсоюзных активов ЮФО – 2019. В мероприятии, посвященном столетию студенческого профдвижения, приняли участие девяносто представителей пятнадцати университетов Южного федерального округа.



Школа направлена на создание образовательной дискуссионной площадки для учащейся молодежи по обмену опытом в сфере деятельности органов студенческого самоуправления и будет работать до 3 ноября. В Элисте состоялось торжественное открытие школы профсоюзных активов ЮФО – 2019. В мероприятии, посвященном столетию студенческого профдвижения, приняли участие девяносто представителей пятнадцати университетов Южного федерального округа.Школа направлена на создание образовательной дискуссионной площадки для учащейся молодежи по обмену опытом в сфере деятельности органов студенческого самоуправления и будет работать до 3 ноября.



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