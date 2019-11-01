Национальная система образования Калмыкии отметит юбилей

В этом году, кстати, юбилей отмечает национальная система образования. У истоков ее зарождения стоял ученый джангаровед Анатолий Шалхакович Кичиков. Он является одним из авторов русско-калмыцкого словаря. В Элисте его имя носит национальная гимназия, которая в этом году также отмечает 25-летие.



Сохранение и развитие родного языка, национальных обычаев и традиций, фольклора – вот, чем сегодня занимаются и что пропагандируют гимназисты вместе со своими педагогами-наставниками. Сегодня в гимназии учатся более пятисот детей.



Развитию национального самосознания подрастающего поколения особое внимание в целом уделяется в современной системе образования. Переиздаются книги на калмыцком, учебники для изучения родного языка на уроках в школах.



Кроме того, как нам рассказал руководитель профильного ведомства Николай Манцаев, в рамках региональной программы социально-экономического развития в степной столице будет построено новое здание для калмыцкой гимназии. В этом году, кстати, юбилей отмечает национальная система образования. У истоков ее зарождения стоял ученый джангаровед Анатолий Шалхакович Кичиков. Он является одним из авторов русско-калмыцкого словаря. В Элисте его имя носит национальная гимназия, которая в этом году также отмечает 25-летие.Сохранение и развитие родного языка, национальных обычаев и традиций, фольклора – вот, чем сегодня занимаются и что пропагандируют гимназисты вместе со своими педагогами-наставниками. Сегодня в гимназии учатся более пятисот детей.Развитию национального самосознания подрастающего поколения особое внимание в целом уделяется в современной системе образования. Переиздаются книги на калмыцком, учебники для изучения родного языка на уроках в школах.Кроме того, как нам рассказал руководитель профильного ведомства Николай Манцаев, в рамках региональной программы социально-экономического развития в степной столице будет построено новое здание для калмыцкой гимназии.



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