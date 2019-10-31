В налоговом управлении состоялось заседание общественного совета

С 2020 года граждане смогут частично возместить затраты на покупку любых лекарств, назначенных врачом на сумму, не превышающую 120 тысяч рублей за налоговый период. Об этом шла речь на заседании общественного совета при региональном налоговом управлении.



Также был рассмотрен вопрос об оплате населением имущественного налога. Как было озвучено, более 76 миллионов рублей должны заплатить свыше 80 тысяч собственников за объекты недвижимости.



Имущественные налоги, в целом, значительно пополняют консолидированный бюджет Калмыкии. В случае неуплаты будет начислена пеня.



Если сумма задолженности превысит 3000 рублей, то налоговый орган имеет право обратиться в суд общей юрисдикции в течение 6 месяцев. С 2020 года граждане смогут частично возместить затраты на покупку любых лекарств, назначенных врачом на сумму, не превышающую 120 тысяч рублей за налоговый период. Об этом шла речь на заседании общественного совета при региональном налоговом управлении.Также был рассмотрен вопрос об оплате населением имущественного налога. Как было озвучено, более 76 миллионов рублей должны заплатить свыше 80 тысяч собственников за объекты недвижимости.Имущественные налоги, в целом, значительно пополняют консолидированный бюджет Калмыкии. В случае неуплаты будет начислена пеня.Если сумма задолженности превысит 3000 рублей, то налоговый орган имеет право обратиться в суд общей юрисдикции в течение 6 месяцев.



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