ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 17:55

В налоговом управлении состоялось заседание общественного совета


С 2020 года граждане смогут частично возместить затраты на покупку любых лекарств, назначенных врачом на сумму, не превышающую 120 тысяч рублей за налоговый период. Об этом шла речь на заседании общественного совета при региональном налоговом управлении.

Также был рассмотрен вопрос об оплате населением имущественного налога. Как было озвучено, более 76 миллионов рублей должны заплатить свыше 80 тысяч собственников за объекты недвижимости.

Имущественные налоги, в целом, значительно пополняют консолидированный бюджет Калмыкии. В случае неуплаты будет начислена пеня.

Если сумма задолженности превысит 3000 рублей, то налоговый орган имеет право обратиться в суд общей юрисдикции в течение 6 месяцев.



Другие новости по теме:

  • Прошло заседание городского общественного совета
  • За 4 месяца в бюджет республики поступило налогов на сумму более двух миллиардов рублей
  • Заплатить налоги надо будет до первого декабря
  • Нововведения в налоговой системе
  • В школах республики провели тестирование на употребление наркотиков
  • Руководитель кооператива подозревается в налоговом преступлении
  • Бюджет Калмыкии на 2015 год составит 8 миллиардов 362 миллионов рублей
  • В Элисте состоялось заседание общественного совета при ФСКН
  • В Элисте прошло первое заседание общественного совета при Минсельхозе Калмыкии
  • В Элисте состоялось заседание Общественного совета при Главном управлении МЧС по Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34