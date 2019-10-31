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Вчера, 17:51

Выявлены нарушения при строительстве дороги


Нарушения при строительстве дороги к селу «Красный партизан» Яшалтинского района выявили эксперты общероссийского народного фронта. Они обратились в прокуратуру и к руководству района по поводу срыва сроков строительства подъездной дороги к населенному пункту.

Активисты ОНФ обратили внимание на ширину дорожного полотна и толщину асфальтного слоя. Она равна шести сантиметрам, что ниже допустимой нормы.

Готовность объекта составляет всего около 30 процентов. Хотя его сдача запланирована на конец декабря.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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