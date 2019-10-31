ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 15:16

В Калмыкии прошли учения МЧС


Ещё один случай гибели на дороге. В Городовиковске 54-летняя женщина за рулем «Митсубиси» накануне вечером совершила наезд на пенсионерку, которая пересекала проезжую часть вне перехода.

Еженедельно сводки ДТП свидетельствуют о росте аварийности, со страшными цифрами о погибших и пострадавших.

Вот почему те, кому по долгу службы приходиться незамедлительно оказывать помощь в таких случаях, отрабатывают всё новые навыки.

В информации, поступившей на пост дежурного МЧС, сообщается о столкновении на объездной дороге «Волгоград - Элиста – Астрахань» рейсового автобуса с КАМАЗом. В результате 5 пострадавших и один погибший.

Прибывшие на место спасатели докладывают о том, что в двухкилометровом заторе в результате обильного снегопада и гололёда скопилось около полутора сотен машин. В том числе 3 пассажирских автобуса.

Среди пострадавших почти 30 детей. Сотрудники медицины катастроф немедленно приступают к реанимационным мероприятиям.

В считанные минуты на месте ДТП оборудован пункт обогрева. Оказывается и первая психологическая помощь. Она едва ли не главная в этой ситуации.

На этот раз совместные навыки отрабатывали сотрудники психологической службы Целинного, Городовиковского районов и Элисты.

И в результате слаженных действий всех структур и подразделений регионального МЧС пострадавшие извлечены из автомобилей, потушено загоревшееся топливо, оказана помощь людям, ликвидирован затор на дороге.

На всё это ушло не более 20 минут. Регулярность подобных тренировок для спасателей продиктована актуальностью проблемы. Всё чаще мы слышим о страшных трагедиях на дорогах степной республики с погибшими и ранеными.

Созданная в республике сеть оказания первичной медицинской помощи при районных больницах значительно сократила количество потерь в ДТП на территории Калмыкии.

Но только усилиями медиков и спасателей ситуацию на дорогах не решить. Ответственность лежит на всех участниках дорожного движения.



Другие новости по теме:

  • Более 20 человек пострадали в ДТП на дорогах республики
  • В Элисте проведены масштабные учения МЧС
  • Готовность специальных служб проверили в рамках учений МЧС
  • В Калмыкии проверили отработку навыков взаимодействия экстренных служб
  • Двое детей пострадали в результате ДТП
  • В ДТП пострадали дети
  • Спасатели ликвидировали последствия условной аварии в Калмыкии
  • В Калмыкии прошли учения по ликвидации последствий крупного ДТП
  • В Калмыкии пешеход погиб под колесами иномарки
  • Состояние пострадавших в ДТП на Клыкова удовлетворительное

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34