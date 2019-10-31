В Калмыкии прошли учения МЧС

Ещё один случай гибели на дороге. В Городовиковске 54-летняя женщина за рулем «Митсубиси» накануне вечером совершила наезд на пенсионерку, которая пересекала проезжую часть вне перехода.



Еженедельно сводки ДТП свидетельствуют о росте аварийности, со страшными цифрами о погибших и пострадавших.



Вот почему те, кому по долгу службы приходиться незамедлительно оказывать помощь в таких случаях, отрабатывают всё новые навыки.



В информации, поступившей на пост дежурного МЧС, сообщается о столкновении на объездной дороге «Волгоград - Элиста – Астрахань» рейсового автобуса с КАМАЗом. В результате 5 пострадавших и один погибший.



Прибывшие на место спасатели докладывают о том, что в двухкилометровом заторе в результате обильного снегопада и гололёда скопилось около полутора сотен машин. В том числе 3 пассажирских автобуса.



Среди пострадавших почти 30 детей. Сотрудники медицины катастроф немедленно приступают к реанимационным мероприятиям.



В считанные минуты на месте ДТП оборудован пункт обогрева. Оказывается и первая психологическая помощь. Она едва ли не главная в этой ситуации.



На этот раз совместные навыки отрабатывали сотрудники психологической службы Целинного, Городовиковского районов и Элисты.



И в результате слаженных действий всех структур и подразделений регионального МЧС пострадавшие извлечены из автомобилей, потушено загоревшееся топливо, оказана помощь людям, ликвидирован затор на дороге.



На всё это ушло не более 20 минут. Регулярность подобных тренировок для спасателей продиктована актуальностью проблемы. Всё чаще мы слышим о страшных трагедиях на дорогах степной республики с погибшими и ранеными.



Созданная в республике сеть оказания первичной медицинской помощи при районных больницах значительно сократила количество потерь в ДТП на территории Калмыкии.



Но только усилиями медиков и спасателей ситуацию на дорогах не решить. Ответственность лежит на всех участниках дорожного движения. Ещё один случай гибели на дороге. В Городовиковске 54-летняя женщина за рулем «Митсубиси» накануне вечером совершила наезд на пенсионерку, которая пересекала проезжую часть вне перехода.Еженедельно сводки ДТП свидетельствуют о росте аварийности, со страшными цифрами о погибших и пострадавших.Вот почему те, кому по долгу службы приходиться незамедлительно оказывать помощь в таких случаях, отрабатывают всё новые навыки.В информации, поступившей на пост дежурного МЧС, сообщается о столкновении на объездной дороге «Волгоград - Элиста – Астрахань» рейсового автобуса с КАМАЗом. В результате 5 пострадавших и один погибший.Прибывшие на место спасатели докладывают о том, что в двухкилометровом заторе в результате обильного снегопада и гололёда скопилось около полутора сотен машин. В том числе 3 пассажирских автобуса.Среди пострадавших почти 30 детей. Сотрудники медицины катастроф немедленно приступают к реанимационным мероприятиям.В считанные минуты на месте ДТП оборудован пункт обогрева. Оказывается и первая психологическая помощь. Она едва ли не главная в этой ситуации.На этот раз совместные навыки отрабатывали сотрудники психологической службы Целинного, Городовиковского районов и Элисты.И в результате слаженных действий всех структур и подразделений регионального МЧС пострадавшие извлечены из автомобилей, потушено загоревшееся топливо, оказана помощь людям, ликвидирован затор на дороге.На всё это ушло не более 20 минут. Регулярность подобных тренировок для спасателей продиктована актуальностью проблемы. Всё чаще мы слышим о страшных трагедиях на дорогах степной республики с погибшими и ранеными.Созданная в республике сеть оказания первичной медицинской помощи при районных больницах значительно сократила количество потерь в ДТП на территории Калмыкии.Но только усилиями медиков и спасателей ситуацию на дорогах не решить. Ответственность лежит на всех участниках дорожного движения.



Смотреть полный выпуск новостей



