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Вчера, 12:56

Православная Россия в преддверии большого праздника


Православная Россия в преддверии большого праздника. 4 ноября верующие отметят День Казанской иконы Божией Матери, одного из самых любимых и почитаемых образов Пресвятой Богородицы.

Именно в этот день в 1612 году чудотворная икона помогла ополчению во главе с Мининым и Пожарским победить врага и освободить Москву от поляков.

В честь Казанской Божьей Матери по воле и благословения Святейшего Патриарха Всея Руси был назван кафедральный собор в Элисте, возведенный в 90 годы.

Ежегодно в престольный день здесь царит особая атмосфера. В этот раз она будет связана с пребыванием величайших святынь.



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