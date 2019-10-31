Православная Россия в преддверии большого праздника. 4 ноября верующие отметят День Казанской иконы Божией Матери, одного из самых любимых и почитаемых образов Пресвятой Богородицы.



Именно в этот день в 1612 году чудотворная икона помогла ополчению во главе с Мининым и Пожарским победить врага и освободить Москву от поляков.



В честь Казанской Божьей Матери по воле и благословения Святейшего Патриарха Всея Руси был назван кафедральный собор в Элисте, возведенный в 90 годы.



Ежегодно в престольный день здесь царит особая атмосфера. В этот раз она будет связана с пребыванием величайших святынь. Православная Россия в преддверии большого праздника. 4 ноября верующие отметят День Казанской иконы Божией Матери, одного из самых любимых и почитаемых образов Пресвятой Богородицы.Именно в этот день в 1612 году чудотворная икона помогла ополчению во главе с Мининым и Пожарским победить врага и освободить Москву от поляков.В честь Казанской Божьей Матери по воле и благословения Святейшего Патриарха Всея Руси был назван кафедральный собор в Элисте, возведенный в 90 годы.Ежегодно в престольный день здесь царит особая атмосфера. В этот раз она будет связана с пребыванием величайших святынь.



Смотреть полный выпуск новостей



