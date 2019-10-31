Здесь и сейчас: о проекте «Хальмгар Келхмн»

Новый проект ГТРК «Калмыкия» – «Хальмгар Келхмн» сегодня стал главной темой интерактивной общественно-политической радиопередачи «Здесь и сейчас». На вопросы ведущей Байрты Коклаевой отвечали авторы: наша коллега Бадма Харлуева и педагог Бося Корнусова.



Этот образовательный проект – победитель гранта компании «Лукойл» и результат сотрудничества с благотворительным фондом «Наше наследие». Как было озвучено, проведено восемь уроков и уже есть первые результаты. Новый проект ГТРК «Калмыкия» – «Хальмгар Келхмн» сегодня стал главной темой интерактивной общественно-политической радиопередачи «Здесь и сейчас». На вопросы ведущей Байрты Коклаевой отвечали авторы: наша коллега Бадма Харлуева и педагог Бося Корнусова.Этот образовательный проект – победитель гранта компании «Лукойл» и результат сотрудничества с благотворительным фондом «Наше наследие». Как было озвучено, проведено восемь уроков и уже есть первые результаты.



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