Сегодня второй день возведения мандалы Манджушри – Будды знания и мудрости. Всего пять дней уйдет у служителей монастыря Дрепунг Гоманг на строительство. За это время они сложат миллионы песчинок в огромный рисунок.



Прежде чем приступить к возведению мандалы они провели церемонию очищения пространства, а также специальные молебны, которые призывают божество спуститься в строящийся для него дворец.



А в эти минуты завершаются два тантрических ритуала – Часум и Дукчума, устраняющие препятствия и болезни, защищающие от действий недоброжелателей. Ритуалы будут проходить каждый день.



А по вечерам настоятель монастыря Дрепунг Гоманг Джамьянг Ринпоче будет даровать драгоценные наставления по буддийским учениям. Сегодня второй день возведения мандалы Манджушри – Будды знания и мудрости. Всего пять дней уйдет у служителей монастыря Дрепунг Гоманг на строительство. За это время они сложат миллионы песчинок в огромный рисунок.Прежде чем приступить к возведению мандалы они провели церемонию очищения пространства, а также специальные молебны, которые призывают божество спуститься в строящийся для него дворец.А в эти минуты завершаются два тантрических ритуала – Часум и Дукчума, устраняющие препятствия и болезни, защищающие от действий недоброжелателей. Ритуалы будут проходить каждый день.А по вечерам настоятель монастыря Дрепунг Гоманг Джамьянг Ринпоче будет даровать драгоценные наставления по буддийским учениям.



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