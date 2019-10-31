Незабываемая встреча «Зеленой тары». Так назвали свой видеопроект учащиеся и педагоги Элистинской многопрофильной гимназии. Знакомство с буддийской святыней они постарались сделать и в самом деле запоминающимся.



Эти девочки уже накопили себе первые благие заслуги. В неполные десять лет, они исполнили священные тексты в честь танки, соблюдая все буддийские каноны и храня историческое соответствие. 106 лет назад их ровесницы вручную вышивали это полотно.



- Зеленая Тара - одно из почитаемых божеств. А потому, прежде чем создавать проект, необходимо было получить благословение,- говорит актриса Зоя Хонхолджинова.



Она ведет театральную студию в школе и является режиссером-постановщиком видеозарисовки. Помогали юным элистинкам и священнослужители Центрального хурула.



Учитель калмыцкого языка Зоя Чокаева, наставница ребят, считает этот видеопроект началом большого пути. Свою лепту в его создание внесли также педагоги и родители школьников.



В создании видеопроекта принял участие и народный артист Калмыкии Сергей Мучиряев. Сами участницы тщательно изучили историю создания танки, о Зеленой таре они тоже многое знают.



Ее принято считать матерью всех Будд, бодхисаттв и обычных людей, ибо в ней заключена вся существующая в реальном мире мудрость, которой они и были рождены.



Такие проекты способствуют духовному воспитанию подрастающего поколения. Приятно, что ребята подошли к проекту ответственно и с энтузиазмом, говорит директор гимназии.



Этот видеоролик еще не освоил интернет-аудиторию. Но это лишь вопрос времени, уверены авторы. А исполнение мантр возможно сподвигнет жителей Калмыкии на новый челлендж.



Ведь для этого есть целый год, выставка Зеленой Тары в Национальном Музее продлится до октября 2020 года. Незабываемая встреча «Зеленой тары». Так назвали свой видеопроект учащиеся и педагоги Элистинской многопрофильной гимназии. Знакомство с буддийской святыней они постарались сделать и в самом деле запоминающимся.Эти девочки уже накопили себе первые благие заслуги. В неполные десять лет, они исполнили священные тексты в честь танки, соблюдая все буддийские каноны и храня историческое соответствие. 106 лет назад их ровесницы вручную вышивали это полотно.- Зеленая Тара - одно из почитаемых божеств. А потому, прежде чем создавать проект, необходимо было получить благословение,- говорит актриса Зоя Хонхолджинова.Она ведет театральную студию в школе и является режиссером-постановщиком видеозарисовки. Помогали юным элистинкам и священнослужители Центрального хурула.Учитель калмыцкого языка Зоя Чокаева, наставница ребят, считает этот видеопроект началом большого пути. Свою лепту в его создание внесли также педагоги и родители школьников.В создании видеопроекта принял участие и народный артист Калмыкии Сергей Мучиряев. Сами участницы тщательно изучили историю создания танки, о Зеленой таре они тоже многое знают.Ее принято считать матерью всех Будд, бодхисаттв и обычных людей, ибо в ней заключена вся существующая в реальном мире мудрость, которой они и были рождены.Такие проекты способствуют духовному воспитанию подрастающего поколения. Приятно, что ребята подошли к проекту ответственно и с энтузиазмом, говорит директор гимназии.Этот видеоролик еще не освоил интернет-аудиторию. Но это лишь вопрос времени, уверены авторы. А исполнение мантр возможно сподвигнет жителей Калмыкии на новый челлендж.Ведь для этого есть целый год, выставка Зеленой Тары в Национальном Музее продлится до октября 2020 года.



Смотреть полный выпуск новостей



