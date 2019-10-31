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Вчера, 12:44

Незабываемая встреча «Зеленой тары»


Незабываемая встреча «Зеленой тары». Так назвали свой видеопроект учащиеся и педагоги Элистинской многопрофильной гимназии. Знакомство с буддийской святыней они постарались сделать и в самом деле запоминающимся.

Эти девочки уже накопили себе первые благие заслуги. В неполные десять лет, они исполнили священные тексты в честь танки, соблюдая все буддийские каноны и храня историческое соответствие. 106 лет назад их ровесницы вручную вышивали это полотно.

- Зеленая Тара - одно из почитаемых божеств. А потому, прежде чем создавать проект, необходимо было получить благословение,- говорит актриса Зоя Хонхолджинова.

Она ведет театральную студию в школе и является режиссером-постановщиком видеозарисовки. Помогали юным элистинкам и священнослужители Центрального хурула.

Учитель калмыцкого языка Зоя Чокаева, наставница ребят, считает этот видеопроект началом большого пути. Свою лепту в его создание внесли также педагоги и родители школьников.

В создании видеопроекта принял участие и народный артист Калмыкии Сергей Мучиряев. Сами участницы тщательно изучили историю создания танки, о Зеленой таре они тоже многое знают.

Ее принято считать матерью всех Будд, бодхисаттв и обычных людей, ибо в ней заключена вся существующая в реальном мире мудрость, которой они и были рождены.

Такие проекты способствуют духовному воспитанию подрастающего поколения. Приятно, что ребята подошли к проекту ответственно и с энтузиазмом, говорит директор гимназии.

Этот видеоролик еще не освоил интернет-аудиторию. Но это лишь вопрос времени, уверены авторы. А исполнение мантр возможно сподвигнет жителей Калмыкии на новый челлендж.

Ведь для этого есть целый год, выставка Зеленой Тары в Национальном Музее продлится до октября 2020 года.



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