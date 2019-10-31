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Вчера, 12:39

В Элисте начала работу «Школа лидера»


«Школа лидера» начала работу во дворце детского творчества. 175 ребят в течение недели отдохнут в традиционном профильном лагере во время каникул. В творческой атмосфере школьники получают умения и навыки организаторской работы.

С детьми работают педагоги объединения «Гилвксн одд». Они создают условия для развития лидерского, интеллектуального, творческого потенциала у подрастающего поколения, помогают каждому ее участнику определить свою дальнейшую жизненную перспективу.



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