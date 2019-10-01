В Элисте состоялась церемония посвящения в студенты

Поступившие в этом году сегодня впервые приняли участие в концерте, приуроченном к торжественной церемонии посвящения в студенты Калмыцкого Госуниверситета. Среди гостей – учащиеся всех факультетов и институтов КалмГУ, в том числе Башантинского колледжа.



По мнению педагогов, это уникальное мероприятие продолжает традиции ВУЗа и способствует росту творческого и культурного потенциала студентов.



С напутственным словом к ребятам обратились главы министерств и ведомств, ректор Бадма Салаев. Поздравил новоиспеченных студентов и председатель калмыцкого правительства Юрий Зайцев. Поступившие в этом году сегодня впервые приняли участие в концерте, приуроченном к торжественной церемонии посвящения в студенты Калмыцкого Госуниверситета. Среди гостей – учащиеся всех факультетов и институтов КалмГУ, в том числе Башантинского колледжа.По мнению педагогов, это уникальное мероприятие продолжает традиции ВУЗа и способствует росту творческого и культурного потенциала студентов.С напутственным словом к ребятам обратились главы министерств и ведомств, ректор Бадма Салаев. Поздравил новоиспеченных студентов и председатель калмыцкого правительства Юрий Зайцев.



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