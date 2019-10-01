В Элисте названы имена лучших учащихся

Сегодня названы имена лучших учащихся ВУЗов и ССУЗов в различных номинациях. Российская национальная премия «Студент года 2019» проходит при поддержке президентской платформы «Россия - страна возможностей». Здесь же объявили состав делегаций, которые будут представлять Калмыкию на всероссийских финалах.



Студенты ВУЗов поедут в Ростов-на-Дону, учащихся профессиональных образовательных организаций – в Казань. Университетские годы – время активного роста и развития.



При этом учёба неизменно остаётся на первом месте. Это хорошо понимают в Калмыкии. А сами сегодняшние победители полны сил и решимости двигаться дальше. Сегодня названы имена лучших учащихся ВУЗов и ССУЗов в различных номинациях. Российская национальная премия «Студент года 2019» проходит при поддержке президентской платформы «Россия - страна возможностей». Здесь же объявили состав делегаций, которые будут представлять Калмыкию на всероссийских финалах.Студенты ВУЗов поедут в Ростов-на-Дону, учащихся профессиональных образовательных организаций – в Казань. Университетские годы – время активного роста и развития.При этом учёба неизменно остаётся на первом месте. Это хорошо понимают в Калмыкии. А сами сегодняшние победители полны сил и решимости двигаться дальше.



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