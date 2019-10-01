ДТП со смертельным исходом

Сегодня на 305 километре автодороги Р-216 «Астрахань - Элиста – Ставрополь» произошло ДТП. Об этом сообщается на сайте МВД Калмыкии. По предварительной версии, произошло столкновение автомобиля «ВАЗ» под управлением 21-летнего жителя Кетченеровского района и грузовой машины, за рулем которой находился 39-летний элистинец.



В результате водитель легковушки погиб. Четверо пассажиров госпитализированы в ресбольницу с травмами. По факту ДТП проводится проверка. Сегодня на 305 километре автодороги Р-216 «Астрахань - Элиста – Ставрополь» произошло ДТП. Об этом сообщается на сайте МВД Калмыкии. По предварительной версии, произошло столкновение автомобиля «ВАЗ» под управлением 21-летнего жителя Кетченеровского района и грузовой машины, за рулем которой находился 39-летний элистинец.В результате водитель легковушки погиб. Четверо пассажиров госпитализированы в ресбольницу с травмами. По факту ДТП проводится проверка.



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