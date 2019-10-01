Елизавета Григорьева завоевала серебро чемпионата мира по каратэ. Спортсменка выиграла пять поединков, ее соперники представляли Англию, Турцию, Венгрию, Испанию и Францию. В турнире, который проходил в столице Чили Сантьяго, приняли участие более полутора тысяч спортсменов из девяноста шести стран.



В составе сборной России честь Калмыкии защищали Михаил Менкеев и Елизавета Григорьева. Елизавета Григорьева завоевала серебро чемпионата мира по каратэ. Спортсменка выиграла пять поединков, ее соперники представляли Англию, Турцию, Венгрию, Испанию и Францию. В турнире, который проходил в столице Чили Сантьяго, приняли участие более полутора тысяч спортсменов из девяноста шести стран.В составе сборной России честь Калмыкии защищали Михаил Менкеев и Елизавета Григорьева.



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