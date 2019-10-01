Подведены итоги конкурса «Вместе с верой и любовью», объявленного межрелигиозным Советом Калмыкии. Сегодня состоялось заседание жюри, определившее победителей среди печатных и электронных СМИ, а также лучшие журналистские работы по номинациям.



Церемония вручения наград состоится в торжественной обстановке – 5 ноября в рамках празднования Дня народного единства. Подведены итоги конкурса «Вместе с верой и любовью», объявленного межрелигиозным Советом Калмыкии. Сегодня состоялось заседание жюри, определившее победителей среди печатных и электронных СМИ, а также лучшие журналистские работы по номинациям.Церемония вручения наград состоится в торжественной обстановке – 5 ноября в рамках празднования Дня народного единства.



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