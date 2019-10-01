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Вчера, 17:53

Подведены итоги конкурса «Вместе с верой и любовью»


Подведены итоги конкурса «Вместе с верой и любовью», объявленного межрелигиозным Советом Калмыкии. Сегодня состоялось заседание жюри, определившее победителей среди печатных и электронных СМИ, а также лучшие журналистские работы по номинациям.

Церемония вручения наград состоится в торжественной обстановке – 5 ноября в рамках празднования Дня народного единства.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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