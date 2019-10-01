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Вчера, 17:50

В Калмыкии состоялось заседание правительственной комиссии


Сегодня состоялось очередное заседание республиканской правительственной комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Председательствующий – глава кабинета министров Юрий Зайцев представил новых членов комиссии, введенных по указу руководителя региона Бату Хасикова.

Советник главы Калмыкии Эрдни Церенов назначен заместителем председателя комиссии, секретарем - Батор Ченкалиев, начальник отдела по вопросам противодействия коррупции администрации главы региона.

На обсуждение были внесены 4 вопроса. Обсудили принимаемые меры по минимизации коррупционных рисков при осуществлении контроля за исполнением градостроительного законодательства, результаты эффективности использования земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных средств в рамках реализации республиканских государственных программ, а также за достоверностью сведений в документах по выделению субсидий по линии Министерства сельского хозяйства.



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