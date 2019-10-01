Народному художнику России Дмитрию Санджиеву присвоено звание Героя Калмыкии. Орден Белого Лотоса сегодня ему вручил глава региона Бату Хасиков в Москве. Дмитрий Санджиев - один из ведущих графиков и живописцев современного искусства.



Его творчество отмечено золотой медалью Российской Академии художеств. Санджиев принял участие в более чем 170 выставках в стране и за рубежом. Его работы находятся в собраниях крупнейших музеев России, США, Германии, Швеции, Австрии, Норвегии, а также в частных коллекциях.



Бату Хасиков сегодня удостоен звания «Почетный академик Российской академии художеств». Дмитрий Санджиев передал главе региона три буддийские танки, а также копию иконы Владимирской богоматери, она будет передана Элистинской и Калмыцкой епархии. Народному художнику России Дмитрию Санджиеву присвоено звание Героя Калмыкии. Орден Белого Лотоса сегодня ему вручил глава региона Бату Хасиков в Москве. Дмитрий Санджиев - один из ведущих графиков и живописцев современного искусства.Его творчество отмечено золотой медалью Российской Академии художеств. Санджиев принял участие в более чем 170 выставках в стране и за рубежом. Его работы находятся в собраниях крупнейших музеев России, США, Германии, Швеции, Австрии, Норвегии, а также в частных коллекциях.Бату Хасиков сегодня удостоен звания «Почетный академик Российской академии художеств». Дмитрий Санджиев передал главе региона три буддийские танки, а также копию иконы Владимирской богоматери, она будет передана Элистинской и Калмыцкой епархии.



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