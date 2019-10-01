Завершился первый этап ремонта Калмгосфилармонии

Первый этап капитального ремонта здания Калмгосфилармонии завершился. Изменения уже заметны. Но главное - работы по установке системы противопожарной безопасности выполнены в полном объеме.



Кстати, именно из-за ее отсутствия почти три года назад был закрыт главный концертный зал Калмыкии по решению Элистинского городского суда. Поэтапная реконструкция началась 2 года назад.



- Для того, чтобы эти критерии были соблюдены необходимо во время ремонтных работ учесть все детали и нюансы,- говорит директор Калмгосфилармонии Аркадий Манджиев.



Сроки - не главное требование. Сейчас первый этаж здания заметно преобразился. Красивый цветовой фон и роскошные люстры придают торжественность. Но главное, здесь завершены все работы по устройству современной системы пожарной безопасности.



По словам профильного министра Хонгора Эльбикова, руководство республики приняло ряд мер, чтобы здание построенное в 70 годах прошлого столетия, выглядело обновленным. Пока освоено порядка 80 миллионов рублей. Немалые средства нужны и на второй этап капремонта.



Предстоит большой фронт работы в концертном зале. Здесь появятся новые кресла, обновится сцена. На приобретение современной звуковой и световой аппаратуры уйдет около 30 миллионов рублей.



Строительные работы ведутся за счет средств нефтяной компании, по условиям присутствия в регионе. В планах завершить капремонт этого объекта в начале 2020 года к столетию автономии Калмыкии.



К этой знаменательной дате приурочено и строительство сельских очагов культуры. В населенных пунктах: Первомайский Приютненского района, Шатта Кетченеровского РМО и Чилгир Яшкульского района.



Они будут сданы в эксплуатацию в конце декабря. Большое внимание уделяется и ремонту государственных учреждений культуры, которые также давно требуют качественного обновления.



Решается вопрос подготовки кадров. Тех, кто придёт на смену известным актерам и танцорам Калмыкии. Речь идет о целевых местах для студентов в ведущих ВУЗах страны. Первый этап капитального ремонта здания Калмгосфилармонии завершился. Изменения уже заметны. Но главное - работы по установке системы противопожарной безопасности выполнены в полном объеме.Кстати, именно из-за ее отсутствия почти три года назад был закрыт главный концертный зал Калмыкии по решению Элистинского городского суда. Поэтапная реконструкция началась 2 года назад.- Для того, чтобы эти критерии были соблюдены необходимо во время ремонтных работ учесть все детали и нюансы,- говорит директор Калмгосфилармонии Аркадий Манджиев.Сроки - не главное требование. Сейчас первый этаж здания заметно преобразился. Красивый цветовой фон и роскошные люстры придают торжественность. Но главное, здесь завершены все работы по устройству современной системы пожарной безопасности.По словам профильного министра Хонгора Эльбикова, руководство республики приняло ряд мер, чтобы здание построенное в 70 годах прошлого столетия, выглядело обновленным. Пока освоено порядка 80 миллионов рублей. Немалые средства нужны и на второй этап капремонта.Предстоит большой фронт работы в концертном зале. Здесь появятся новые кресла, обновится сцена. На приобретение современной звуковой и световой аппаратуры уйдет около 30 миллионов рублей.Строительные работы ведутся за счет средств нефтяной компании, по условиям присутствия в регионе. В планах завершить капремонт этого объекта в начале 2020 года к столетию автономии Калмыкии.К этой знаменательной дате приурочено и строительство сельских очагов культуры. В населенных пунктах: Первомайский Приютненского района, Шатта Кетченеровского РМО и Чилгир Яшкульского района.Они будут сданы в эксплуатацию в конце декабря. Большое внимание уделяется и ремонту государственных учреждений культуры, которые также давно требуют качественного обновления.Решается вопрос подготовки кадров. Тех, кто придёт на смену известным актерам и танцорам Калмыкии. Речь идет о целевых местах для студентов в ведущих ВУЗах страны.



Смотреть полный выпуск новостей



