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Вчера, 18:18

Завершился первый этап ремонта Калмгосфилармонии


Первый этап капитального ремонта здания Калмгосфилармонии завершился. Изменения уже заметны. Но главное - работы по установке системы противопожарной безопасности выполнены в полном объеме.

Кстати, именно из-за ее отсутствия почти три года назад был закрыт главный концертный зал Калмыкии по решению Элистинского городского суда. Поэтапная реконструкция началась 2 года назад.

- Для того, чтобы эти критерии были соблюдены необходимо во время ремонтных работ учесть все детали и нюансы,- говорит директор Калмгосфилармонии Аркадий Манджиев.

Сроки - не главное требование. Сейчас первый этаж здания заметно преобразился. Красивый цветовой фон и роскошные люстры придают торжественность. Но главное, здесь завершены все работы по устройству современной системы пожарной безопасности.

По словам профильного министра Хонгора Эльбикова, руководство республики приняло ряд мер, чтобы здание построенное в 70 годах прошлого столетия, выглядело обновленным. Пока освоено порядка 80 миллионов рублей. Немалые средства нужны и на второй этап капремонта.

Предстоит большой фронт работы в концертном зале. Здесь появятся новые кресла, обновится сцена. На приобретение современной звуковой и световой аппаратуры уйдет около 30 миллионов рублей.

Строительные работы ведутся за счет средств нефтяной компании, по условиям присутствия в регионе. В планах завершить капремонт этого объекта в начале 2020 года к столетию автономии Калмыкии.

К этой знаменательной дате приурочено и строительство сельских очагов культуры. В населенных пунктах: Первомайский Приютненского района, Шатта Кетченеровского РМО и Чилгир Яшкульского района.

Они будут сданы в эксплуатацию в конце декабря. Большое внимание уделяется и ремонту государственных учреждений культуры, которые также давно требуют качественного обновления.

Решается вопрос подготовки кадров. Тех, кто придёт на смену известным актерам и танцорам Калмыкии. Речь идет о целевых местах для студентов в ведущих ВУЗах страны.



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