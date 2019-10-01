В Министерстве образования прошло заседание коллегии

Сегодня вопросы, связанные с повышением качества образования обсудили на заседании коллегии профильного ведомства. Как отметил Николай Манцаев, в следующем году меняется система оценки.



Она позволит вести мониторинг знаний учащихся на разных ступенях обучения, оперативно выявлять и решать проблемы в разрезе предметов, школ, регионов.



Приоритетными остаются результаты итоговых аттестаций школьников. Манцаев напомнил, что по итогам ЕГЭ-2019 года Калмыкия находится в зеленой зоне. Сегодня вопросы, связанные с повышением качества образования обсудили на заседании коллегии профильного ведомства. Как отметил Николай Манцаев, в следующем году меняется система оценки.Она позволит вести мониторинг знаний учащихся на разных ступенях обучения, оперативно выявлять и решать проблемы в разрезе предметов, школ, регионов.Приоритетными остаются результаты итоговых аттестаций школьников. Манцаев напомнил, что по итогам ЕГЭ-2019 года Калмыкия находится в зеленой зоне.



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