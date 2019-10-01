В Лагани выявлены нарушения по благоустройству города

В Лагани выявлены нарушения при благоустройстве территории в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда». Как сообщили сегодня в прокуратуре, проведена проверка исполнения законодательства при реализации национальных проектов.



Установлено, что администрация Лаганского городского муниципального образования заключила контракт с подрядной организацией на сумму свыше 13 с половиной миллиона рублей.



Но компания не выполнила работу в установленные контрактом сроки. Кроме того архитектурные объекты не соответствуют заявленным в проектно-сметной документации. В Лагани выявлены нарушения при благоустройстве территории в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда». Как сообщили сегодня в прокуратуре, проведена проверка исполнения законодательства при реализации национальных проектов.Установлено, что администрация Лаганского городского муниципального образования заключила контракт с подрядной организацией на сумму свыше 13 с половиной миллиона рублей.Но компания не выполнила работу в установленные контрактом сроки. Кроме того архитектурные объекты не соответствуют заявленным в проектно-сметной документации.



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