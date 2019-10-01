Объявлена программа празднования Дня народного единства

Программу празднования Дня народного единства сегодня озвучили представители министерства культуры и туризма на встрече с журналистами. 4 ноября мероприятия пройдут под девизом «В дружбе народов - сила России».



А днем ранее в национальной библиотеке будет организована акция «Ночь искусств». Там будут работать тематические площадки: конкурсы, викторины, мастер-классы по устному народному творчеству.



К примеру, желающие могут попробовать себя в роли актеров. А первого числа Калмыкия присоединится к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Его написание запланировано на 44 площадках республики.



Ну, а в работе Всероссийского фестиваля промыслов и ремесел народов России, который состоится в Ростове-на-Дону, примут участие и умельцы Калмыкии. Программу празднования Дня народного единства сегодня озвучили представители министерства культуры и туризма на встрече с журналистами. 4 ноября мероприятия пройдут под девизом «В дружбе народов - сила России».А днем ранее в национальной библиотеке будет организована акция «Ночь искусств». Там будут работать тематические площадки: конкурсы, викторины, мастер-классы по устному народному творчеству.К примеру, желающие могут попробовать себя в роли актеров. А первого числа Калмыкия присоединится к международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Его написание запланировано на 44 площадках республики.Ну, а в работе Всероссийского фестиваля промыслов и ремесел народов России, который состоится в Ростове-на-Дону, примут участие и умельцы Калмыкии.



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