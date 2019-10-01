Стартует первый тест конкурса «Лидеры России 2020»

Свыше 233 тысяч заявок подано на конкурс «Лидеры России 2020». Сегодня в личных кабинетах участников открылась демо-версия первого теста интеллектуальных способностей. Время на прохождение строго регламентировано.



Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Рейтинг активности федеральных округов по числу поданных от населения заявок следующий: на первом месте – Центральный, на втором – Приволжский, на третьем – Северо-Западный.



Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – более 61 тысячи регистраций. На втором месте – «Наука». На третьем - «Здравоохранение».



В этом году на конкурс заявились участники из 68 стран мира. Победители получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России. Свыше 233 тысяч заявок подано на конкурс «Лидеры России 2020». Сегодня в личных кабинетах участников открылась демо-версия первого теста интеллектуальных способностей. Время на прохождение строго регламентировано.Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Рейтинг активности федеральных округов по числу поданных от населения заявок следующий: на первом месте – Центральный, на втором – Приволжский, на третьем – Северо-Западный.Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – более 61 тысячи регистраций. На втором месте – «Наука». На третьем - «Здравоохранение».В этом году на конкурс заявились участники из 68 стран мира. Победители получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.



Смотреть полный выпуск новостей



