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Вчера, 18:20

Стартует первый тест конкурса «Лидеры России 2020»


Свыше 233 тысяч заявок подано на конкурс «Лидеры России 2020». Сегодня в личных кабинетах участников открылась демо-версия первого теста интеллектуальных способностей. Время на прохождение строго регламентировано.

Это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Рейтинг активности федеральных округов по числу поданных от населения заявок следующий: на первом месте – Центральный, на втором – Приволжский, на третьем – Северо-Западный.

Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – более 61 тысячи регистраций. На втором месте – «Наука». На третьем - «Здравоохранение».

В этом году на конкурс заявились участники из 68 стран мира. Победители получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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