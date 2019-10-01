Яблоневый рай в Яшалтинском районе

Сочные, полезные, а главное, экологически чистые. Таков урожай с яблоневого сада, который раскинулся на территории Яшалтинского района. Разбили его совсем недавно. Специалисты с любовью выращивали каждое дерево.



И не зря. Второй год собирают ароматные фрукты в СПК «Новая Победа». Под чутким руководством руководителя хозяйства. В этом сезоне садоводам есть чем гордиться.



«Под лежачий камень вода не течет», следуя этой народной мудрости, осуществил свою мечту, говорит руководитель СПК «Новая Победа» Виталий Батырев. С его именем и связано возрождение в районе «яблоневого рая» на семи гектарах.



Вступив в Союз садоводов Ставропольского края, посещал там семинары, ездил по хозяйствам, вникал в процесс разведения фруктового сада. И наконец, в 2014 году сумел реализовать идею в родном селе Красномихайловское.



Саженцы на новой почве требовали тщательного ухода. Усилия стоили того: нынешний год, второй по сбору плодов, выдался урожайным. Три зимних сорта – уже на складах.



Однако, продолжает Батырев, могут быть проблемы с реализацией. Дело в том, что в прошлом году, несмотря на низкие цены, люди предпочитали яшалтинским яблокам импортные.



- О качестве продукции многие все еще судят по внешнему виду. Что в корне неверно, - продолжает разговор бригадир Николай Козел.



Дело в том, что химическая обработка в хозяйстве используются только на борьбу с вредителями, причем, без превышения необходимых доз. Эти и все другие мероприятия сейчас механизированы.



А главное, уже в первые годы направили внимание на полив, и внедрили систему капельного орошения. Параллельно решаются и другие проблемы. Например, строительство и реконструкция помещений для хранения продукции, и шаги по возобновлению переработки.



Между тем, в планах у Виталия Батырева создать цех по производству яблочного сока. И что немаловажно, уделить внимание маркетингу: проанализировать самым серьезным образом рынок и разработать методику сбыта продукции.



Помимо зимнего сада, на соседней территории разбит участок под летние сорта яблок. Также заложен питомник, в котором более 7 тысяч саженцев разных фруктов и ягод: черешни, сливы, вишни, груши, алычи, абрикоса.



Все работы в нем проводятся под наблюдением ученых Волгоградского научно-исследовательского института сельского хозяйства.



Теперь очереди еще и за саженцами. В прошлом году хозяйству удалось реализовать более тысячи молодых деревьев, в этом году – такой же спрос. Например, не менее 300 закупит СПК «Яшалтинский». Сочные, полезные, а главное, экологически чистые. Таков урожай с яблоневого сада, который раскинулся на территории Яшалтинского района. Разбили его совсем недавно. Специалисты с любовью выращивали каждое дерево.И не зря. Второй год собирают ароматные фрукты в СПК «Новая Победа». Под чутким руководством руководителя хозяйства. В этом сезоне садоводам есть чем гордиться.«Под лежачий камень вода не течет», следуя этой народной мудрости, осуществил свою мечту, говорит руководитель СПК «Новая Победа» Виталий Батырев. С его именем и связано возрождение в районе «яблоневого рая» на семи гектарах.Вступив в Союз садоводов Ставропольского края, посещал там семинары, ездил по хозяйствам, вникал в процесс разведения фруктового сада. И наконец, в 2014 году сумел реализовать идею в родном селе Красномихайловское.Саженцы на новой почве требовали тщательного ухода. Усилия стоили того: нынешний год, второй по сбору плодов, выдался урожайным. Три зимних сорта – уже на складах.Однако, продолжает Батырев, могут быть проблемы с реализацией. Дело в том, что в прошлом году, несмотря на низкие цены, люди предпочитали яшалтинским яблокам импортные.- О качестве продукции многие все еще судят по внешнему виду. Что в корне неверно, - продолжает разговор бригадир Николай Козел.Дело в том, что химическая обработка в хозяйстве используются только на борьбу с вредителями, причем, без превышения необходимых доз. Эти и все другие мероприятия сейчас механизированы.А главное, уже в первые годы направили внимание на полив, и внедрили систему капельного орошения. Параллельно решаются и другие проблемы. Например, строительство и реконструкция помещений для хранения продукции, и шаги по возобновлению переработки.Между тем, в планах у Виталия Батырева создать цех по производству яблочного сока. И что немаловажно, уделить внимание маркетингу: проанализировать самым серьезным образом рынок и разработать методику сбыта продукции.Помимо зимнего сада, на соседней территории разбит участок под летние сорта яблок. Также заложен питомник, в котором более 7 тысяч саженцев разных фруктов и ягод: черешни, сливы, вишни, груши, алычи, абрикоса.Все работы в нем проводятся под наблюдением ученых Волгоградского научно-исследовательского института сельского хозяйства.Теперь очереди еще и за саженцами. В прошлом году хозяйству удалось реализовать более тысячи молодых деревьев, в этом году – такой же спрос. Например, не менее 300 закупит СПК «Яшалтинский».



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