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Вчера, 18:15

Яблоневый рай в Яшалтинском районе


Сочные, полезные, а главное, экологически чистые. Таков урожай с яблоневого сада, который раскинулся на территории Яшалтинского района. Разбили его совсем недавно. Специалисты с любовью выращивали каждое дерево.

И не зря. Второй год собирают ароматные фрукты в СПК «Новая Победа». Под чутким руководством руководителя хозяйства. В этом сезоне садоводам есть чем гордиться.

«Под лежачий камень вода не течет», следуя этой народной мудрости, осуществил свою мечту, говорит руководитель СПК «Новая Победа» Виталий Батырев. С его именем и связано возрождение в районе «яблоневого рая» на семи гектарах.

Вступив в Союз садоводов Ставропольского края, посещал там семинары, ездил по хозяйствам, вникал в процесс разведения фруктового сада. И наконец, в 2014 году сумел реализовать идею в родном селе Красномихайловское.

Саженцы на новой почве требовали тщательного ухода. Усилия стоили того: нынешний год, второй по сбору плодов, выдался урожайным. Три зимних сорта – уже на складах.

Однако, продолжает Батырев, могут быть проблемы с реализацией. Дело в том, что в прошлом году, несмотря на низкие цены, люди предпочитали яшалтинским яблокам импортные.

- О качестве продукции многие все еще судят по внешнему виду. Что в корне неверно, - продолжает разговор бригадир Николай Козел.

Дело в том, что химическая обработка в хозяйстве используются только на борьбу с вредителями, причем, без превышения необходимых доз. Эти и все другие мероприятия сейчас механизированы.

А главное, уже в первые годы направили внимание на полив, и внедрили систему капельного орошения. Параллельно решаются и другие проблемы. Например, строительство и реконструкция помещений для хранения продукции, и шаги по возобновлению переработки.

Между тем, в планах у Виталия Батырева создать цех по производству яблочного сока. И что немаловажно, уделить внимание маркетингу: проанализировать самым серьезным образом рынок и разработать методику сбыта продукции.

Помимо зимнего сада, на соседней территории разбит участок под летние сорта яблок. Также заложен питомник, в котором более 7 тысяч саженцев разных фруктов и ягод: черешни, сливы, вишни, груши, алычи, абрикоса.

Все работы в нем проводятся под наблюдением ученых Волгоградского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Теперь очереди еще и за саженцами. В прошлом году хозяйству удалось реализовать более тысячи молодых деревьев, в этом году – такой же спрос. Например, не менее 300 закупит СПК «Яшалтинский».



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