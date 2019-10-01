Дефицит медицинских кадров в Калмыкии

Дефицит медицинских кадров в Городовиковской районной больнице остаётся актуальной проблемой для степной республики. Несмотря на реформу здравоохранения в глубинку врачи идут неохотно.



Начали мы своё знакомство с больницей с терапевтического отделения. 18 коек в терапевтическом отделении райбольницы не пустуют никогда. Чтобы пройти лечение здесь существует лист ожидания.



В отделении лежат как городовиковцы, так и жители трёх близлежащих сел Виноградное, Лазаревское и Южный. Но в соседнем хирургическом отделении дела обстоят куда хуже.



Здесь 18 больных находятся на попечении лишь постовых медсестёр. Из двух штатных хирургов одна находится в декретном отпуске, второй - пенсионер по возрасту - в настоящее время на больничном.



Такая же ситуация сложилась минувшим летом, когда он ушёл в отпуск. А ведь здесь ждут помощи хирургические и гинекологические больные.



Кстати именно здесь находится и межрайонный роддом и инфекционное отделение, где принимают пациентов также и из соседнего Яшалтинского района.



Свою посильную помощь в решение кадровой проблемы оказывает администрация муниципалитета. Два года назад они учредили стипендию для студентов медучилища, решивших по окончании учёбы работать в их районной больнице.



В этих стенах по договору с Городовиковской администрацией уже трудится один фельдшер, выпускник училища им. Тамары Хахлыновой. Ждут и врача скорой помощи - в следующем году он завершает учёбу в Саратовском медицинском университете.



Кроме того, Городовиковск теперь может рассчитывать и на участие в программе «Земский доктор». В новой редакции она включает в себя и малые города России. Но этого, как показывает практика, пока не достаточно. Нужны серьёзные дополнительные меры. Дефицит медицинских кадров в Городовиковской районной больнице остаётся актуальной проблемой для степной республики. Несмотря на реформу здравоохранения в глубинку врачи идут неохотно.Начали мы своё знакомство с больницей с терапевтического отделения. 18 коек в терапевтическом отделении райбольницы не пустуют никогда. Чтобы пройти лечение здесь существует лист ожидания.В отделении лежат как городовиковцы, так и жители трёх близлежащих сел Виноградное, Лазаревское и Южный. Но в соседнем хирургическом отделении дела обстоят куда хуже.Здесь 18 больных находятся на попечении лишь постовых медсестёр. Из двух штатных хирургов одна находится в декретном отпуске, второй - пенсионер по возрасту - в настоящее время на больничном.Такая же ситуация сложилась минувшим летом, когда он ушёл в отпуск. А ведь здесь ждут помощи хирургические и гинекологические больные.Кстати именно здесь находится и межрайонный роддом и инфекционное отделение, где принимают пациентов также и из соседнего Яшалтинского района.Свою посильную помощь в решение кадровой проблемы оказывает администрация муниципалитета. Два года назад они учредили стипендию для студентов медучилища, решивших по окончании учёбы работать в их районной больнице.В этих стенах по договору с Городовиковской администрацией уже трудится один фельдшер, выпускник училища им. Тамары Хахлыновой. Ждут и врача скорой помощи - в следующем году он завершает учёбу в Саратовском медицинском университете.Кроме того, Городовиковск теперь может рассчитывать и на участие в программе «Земский доктор». В новой редакции она включает в себя и малые города России. Но этого, как показывает практика, пока не достаточно. Нужны серьёзные дополнительные меры.



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