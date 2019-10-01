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Вчера, 18:01

За ложный звонок - уголовное наказание


Сотрудниками органов внутренних дел была произведена проверка телефонного сообщения об угрозе минирования Центрального хурула. Полицейскими была оцеплена территория храма, посетителей эвакуировали. В ведомстве прокомментировали ситуацию и отметили, что звонок был ложный.



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