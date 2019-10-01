В Калмыкии могут уменьшить время продажи алкоголя

В Калмыкии, возможно, увеличат время, в течение которого нельзя продавать спиртные напитки. Об этом шла речь сегодня на совещании в республиканской прокуратуре с участие депутатов Народного Хурала и представителей Администрации города.



Как было озвучено, согласно статистике, каждое четвёртое преступление в регионе совершается в состоянии алкогольного опьянения. В Калмыкии, возможно, увеличат время, в течение которого нельзя продавать спиртные напитки. Об этом шла речь сегодня на совещании в республиканской прокуратуре с участие депутатов Народного Хурала и представителей Администрации города.Как было озвучено, согласно статистике, каждое четвёртое преступление в регионе совершается в состоянии алкогольного опьянения.



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