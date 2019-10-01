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Вчера, 13:53

Команда «Уралан-Росгвардия» одержала победу


Футбольная команда «Уралан-Росгвардия» провела заключительную - встречу с клубом «Астрахань» в рамках кубка России третьего дивизиона среди команд Южного и Северокавказского федеральных округов. Первая игра с этим соперником состоялась в Астрахани, где калмыцкой команде удалось выиграть 3:0.

С таким же результатом завершилась встреча в Элисте. Настрой элистинцев доказал первый же гол нападающего Джангара Балтыкова. Ворота соперника он распечатал уже на пятой минуте.

Соперник попытался перехватить инициативу, но опытные калмыцкие футболисты не позволили. Благодаря слаженным действиям команды, удалось порадовать своих болельщиков, говорит капитан.

Спортивный клуб «Астрахань» создан на базе спортивной школы «Судостроитель», в его составе совсем молодые ребята. Возможно, недостаток опыта во многом повлиял и на конечный счет, и на то, что соседи допустили автогол уже в первом тайме.

Окончательную точку в матче поставил Николай Анишев с углового. В итоге, команда «Уралан-Росгвардия» набрала семь очков и заняла второе место в турнирной таблице третьего дивизиона в зоне Южного и Северокавказского федеральных округов.

Победу уступили элистинцы только клубу «Энергетик» из города Прохладный Кабардино-Балкарии. Сейчас калмыцкие футболисты готовятся к Лиге чемпионов среди победителей окружных, краевых и республиканских первенств Юга России.

Уже 2 ноября элистинцы отправятся в Майкоп. А шестого будут принимать дома адыгейских спортсменов. Всего за победу будут бороться 18 лучших команд ЮФО и СКФО.



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