В Элисте состоится репетиция кантаты «Кармина Бурана»

Сегодня состоится репетиция исполнения знаменитой сценической кантаты «Кармина Бурана» немецкого композитора Карла Орфа. Премьеру мировой классики представят завтра более 120 артистов. Подготовка к столь масштабному мероприятию продолжалась в течение года.



Среди участников: симфонический оркестр Астраханского театра, Калмыцкий государственный оркестр, а также хор Северокавказской филармонии имени Сафонова совместно с Государственным хором Калмыкии. Кантата в современной обработке состоит из 25 частей. Сегодня состоится репетиция исполнения знаменитой сценической кантаты «Кармина Бурана» немецкого композитора Карла Орфа. Премьеру мировой классики представят завтра более 120 артистов. Подготовка к столь масштабному мероприятию продолжалась в течение года.Среди участников: симфонический оркестр Астраханского театра, Калмыцкий государственный оркестр, а также хор Северокавказской филармонии имени Сафонова совместно с Государственным хором Калмыкии. Кантата в современной обработке состоит из 25 частей.



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