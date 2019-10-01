Сев озимых культур в Калмыкии завершён

Сев озимых культур в самом западном районе Калмыкии практически завершён. Свои коррективы в ход полевых работ внесла погода. В июле и августе здесь практически не было дождей. Почва была сухая, и невозможно было начать сев в установленные агротехнические сроки. Спасли ситуацию дожди, выпавшие позже.



Сегодня общеизвестно, что планы хозяйственников на предстоящий сезон полностью зависят от проведения всех мероприятий. Кроме того, хлеборобы района в отличие от других муниципалитетов работают по трёхпольной, четырёхпольной и пятипольной системе севооборота. Сев озимых культур в самом западном районе Калмыкии практически завершён. Свои коррективы в ход полевых работ внесла погода. В июле и августе здесь практически не было дождей. Почва была сухая, и невозможно было начать сев в установленные агротехнические сроки. Спасли ситуацию дожди, выпавшие позже.Сегодня общеизвестно, что планы хозяйственников на предстоящий сезон полностью зависят от проведения всех мероприятий. Кроме того, хлеборобы района в отличие от других муниципалитетов работают по трёхпольной, четырёхпольной и пятипольной системе севооборота.



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