В истории многострадального дома поставлена точка

Бату Хасиков выразил надежду, что в истории многострадального дома номер 65 в 8 микрорайоне будет поставлена точка. Наконец-то в подвале многоэтажки начаты работы по замене канализационных и отопительных сетей.



И это благодаря тому, что администрация Элисты взяла под контроль проблему, которая не решалась годами и приняла ряд кардинальных мер. Прежде всего, дом был передан на обслуживание Управляющей компании «Элиста».



Прежняя – «Восток – сервис» из-за многочисленных нарушений полгода назад была лишена лицензии. Сити - менеджеру Дмитрию Трапезникову удалось скоординировать действия нескольких коммунальных служб и сдвинуть проблему с мертвой точки. Бату Хасиков выразил надежду, что в истории многострадального дома номер 65 в 8 микрорайоне будет поставлена точка. Наконец-то в подвале многоэтажки начаты работы по замене канализационных и отопительных сетей.И это благодаря тому, что администрация Элисты взяла под контроль проблему, которая не решалась годами и приняла ряд кардинальных мер. Прежде всего, дом был передан на обслуживание Управляющей компании «Элиста».Прежняя – «Восток – сервис» из-за многочисленных нарушений полгода назад была лишена лицензии. Сити - менеджеру Дмитрию Трапезникову удалось скоординировать действия нескольких коммунальных служб и сдвинуть проблему с мертвой точки.



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