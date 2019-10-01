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Сегодня, 17:58

В истории многострадального дома поставлена точка


Бату Хасиков выразил надежду, что в истории многострадального дома номер 65 в 8 микрорайоне будет поставлена точка. Наконец-то в подвале многоэтажки начаты работы по замене канализационных и отопительных сетей.

И это благодаря тому, что администрация Элисты взяла под контроль проблему, которая не решалась годами и приняла ряд кардинальных мер. Прежде всего, дом был передан на обслуживание Управляющей компании «Элиста».

Прежняя – «Восток – сервис» из-за многочисленных нарушений полгода назад была лишена лицензии. Сити - менеджеру Дмитрию Трапезникову удалось скоординировать действия нескольких коммунальных служб и сдвинуть проблему с мертвой точки.



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