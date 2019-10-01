Сформирован новый состав правительства Калмыкии

Новый состав правительства сформирован. Глава региона Бату Хасиков сегодня официально представил кабинет министров. Из новых назначенцев – министерство природных ресурсов и окружающей среды возглавил Очир Джамбинов, экономики и торговли – Дмитрий Троицкий, министром по строительству, транспорту и дорожному хозяйству стал Виктор Джанжиев.



Остальные члены правительства сохранили за собой свой пост. Кроме того, Боова Бадмаев получил статус первого зампреда правительства республики. На эту же должность утвержден и Очир Шургучеев, министр финансов республики.



Вице-премьером и руководителем аппарата правительства стала Гиляна Босхомджиева. Новый состав правительства сформирован. Глава региона Бату Хасиков сегодня официально представил кабинет министров. Из новых назначенцев – министерство природных ресурсов и окружающей среды возглавил Очир Джамбинов, экономики и торговли – Дмитрий Троицкий, министром по строительству, транспорту и дорожному хозяйству стал Виктор Джанжиев.Остальные члены правительства сохранили за собой свой пост. Кроме того, Боова Бадмаев получил статус первого зампреда правительства республики. На эту же должность утвержден и Очир Шургучеев, министр финансов республики.Вице-премьером и руководителем аппарата правительства стала Гиляна Босхомджиева.



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