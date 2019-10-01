В Элисте открывается выставка Дениса Курдюкова

Сегодня в Элисте открывается персональная выставка калмыцкого художника Дениса Курдюкова. Он не раз выигрывал республиканские конкурсы среди граждан с ограниченными возможностями. Его работы поражают искренностью и выразительностью, его творчество не знает границ.



Будущий шедевр этого молодого художника рождается в полной тишине. Кисточку приходится держать зубами. Его работы отличаются сюрреалистичностью, мельчайшими деталями и яркостью красок.



На полотнах - древний город, лавандовая роща, яблоки в лукошке, на черно-белом фоне - калмычка, или вот эта яркая фазенда. Несмотря на то что 35-летний Денис Курдюков многое пережил, он ощущает себя счастливым.



Говорит, судьба подарила ему уникальный шанс - делиться с миром своим творчеством. Акрил, акварель и гуашь. От работы маслом художник пока отказался.



- Прорисовывать тонкие линии, когда кисточка в зубах - сложно,- говорит 35-летний Денис Курдюков.



Как ни страшно это звучит, но его жизнь наполнилась красками после трагедии 27-летней давности. Тогда электроожог лишил мальчика обеих рук. В сложный для него момент, помогли любящие его люди - в первую очередь - мама.



Необычным способом Денис Курдюков уже создал более 50 работ. Художник пишет как акварелью, так и карандашом. Любимый жанр - пейзажи. Как признается он сам, природа вдохновляет, и дает силы справляться с трудностями.



34 работы молодого художника будут представлены на его первой персональной выставке. Окунуться в мир искусства мастера кисти сможет любой желающий. Денис Курдюков доказывает, что нет ничего невозможного.



Каждая картина многогранного художника излучает особый свет, наполнена эмоциями. Экспозиция талантливого молодого живописца продлится еще три недели. Сегодня в Элисте открывается персональная выставка калмыцкого художника Дениса Курдюкова. Он не раз выигрывал республиканские конкурсы среди граждан с ограниченными возможностями. Его работы поражают искренностью и выразительностью, его творчество не знает границ.Будущий шедевр этого молодого художника рождается в полной тишине. Кисточку приходится держать зубами. Его работы отличаются сюрреалистичностью, мельчайшими деталями и яркостью красок.На полотнах - древний город, лавандовая роща, яблоки в лукошке, на черно-белом фоне - калмычка, или вот эта яркая фазенда. Несмотря на то что 35-летний Денис Курдюков многое пережил, он ощущает себя счастливым.Говорит, судьба подарила ему уникальный шанс - делиться с миром своим творчеством. Акрил, акварель и гуашь. От работы маслом художник пока отказался.- Прорисовывать тонкие линии, когда кисточка в зубах - сложно,- говорит 35-летний Денис Курдюков.Как ни страшно это звучит, но его жизнь наполнилась красками после трагедии 27-летней давности. Тогда электроожог лишил мальчика обеих рук. В сложный для него момент, помогли любящие его люди - в первую очередь - мама.Необычным способом Денис Курдюков уже создал более 50 работ. Художник пишет как акварелью, так и карандашом. Любимый жанр - пейзажи. Как признается он сам, природа вдохновляет, и дает силы справляться с трудностями.34 работы молодого художника будут представлены на его первой персональной выставке. Окунуться в мир искусства мастера кисти сможет любой желающий. Денис Курдюков доказывает, что нет ничего невозможного.Каждая картина многогранного художника излучает особый свет, наполнена эмоциями. Экспозиция талантливого молодого живописца продлится еще три недели.



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